Lily Collins | Il matrimonio mi fa sentire libera Non fingo mi sento al sicuro Ognuno di noi è imperfetto nel sentimento che prova ed è bello proprio per questo

(Di martedì 3 settembre 2024) Mentre la sua Emily (in Paris) arriva a Roma nei nuovi attesissimi episodi della serie Netflix, che solo noi abbiamo visto in anteprima, l'attrice ci racconta come si fa a sentirsi più leggeri: «Non ho più paura di non avere sempre tutto definito e sotto controllo. Mi muovo nel mondo senza temere quello che potrà accadere»