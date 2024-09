Le visite della Guardie ecologiche nelle aree verdi di Milano | il calendario

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Fissata la prima visita dell'autunno dellevolontarie dinei giardini cittadini. Appuntamento per il 7 settembre, dalle 10 alle 12 al parco Don Giussani. Il ritrovo è previsto tra viale Coni Zugna e via Solari nei pressifontana. In programma ci sono due