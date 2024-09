Lavori finanziati e mai partiti Fosso Grande a rischio esondazione | la denuncia di Codici e del comitato Comes FOTO

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di martedì 3 settembre 2024) Sarebbero dovuti partire il 26 settembre 2023 iper la messa in sicurezza di, ma ad oggi,no l’associazionee il, tutto è fermo, almeno per quanto riguarda le zone a monte e cioè quelle di via Francia e del canale scatolare di viale