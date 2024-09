Lavori finanziati dal Pnrr preoccupano Mercato delle Erbe e l' impianto del tiro a segno Sono sereno afferma l' assessore Tombolini

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) ANCONA – Stato di avanzamentoopere finanziate dal, a che punto siamo? Ricordando che il termine ultimo per il loro completamento è per la gran parte di esse il 31 marzo 2026,ile l’del. Per il resto tutto procede a passo regolare o