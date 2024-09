Lamborghini 50 anni dopo la Countach torna sulle linee di produzione di Sant’Agata

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) – Mezzo secolo fa è stato il modello che ha cambiato per sempre la storia della, industriale e produttiva, in una rivoluzione che ancora oggi guida il lavoro del brand. Per questo la casa di Sant'Agata Bolognese ha deciso di celebrare i 50dell'avvio dellain serie 'in house' dellaL'articolo, 50ladidiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.