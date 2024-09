Ladri sfondano l' ingresso dell' Eurospin e tentano di rubare

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di martedì 3 settembre 2024) Un tentato furto è stato sventato al supermercato, situato nel centro commerciale Sidicinum, in località Maiorisi. Nella notte, una banda di malviventi ha cercato di sfondare la saracinescautilizzando un mezzo per la raccolta dei rifiuti come ariete. Tuttavia, il suono