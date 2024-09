Labbra scure da film noir neri vinilici sugli occhi illuminanti traslucidi | le tendenze trucco più forti che vedremo ovunque questa stagione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 3 settembre 2024) “Nostalgia” è il termine che viene in mente nell’osservare le primemake up che si prospettano per l’autunno 2024. Il denominatore comune è uno sguardo al passato, complice anche tutte leanni Novanta che piacciono alla Gen Z: dal gothic glam in chiave rock al nude 2.0, ilsi annuncia sofisticato, sensuale e misterioso.