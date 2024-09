La triste tragedia dietro al volto di Lyn May

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 3 settembre 2024) Lyn May, l’abbagliante showgirl cinese-messicana che ha incantato i presidenti e recitato in quasi 100 film, era all’apice della sua fama quando un incredibile colpo di scena cambiò tutto. All’inizio degli anni 90?, un appuntamento di routine con il botox andò terribilmente storto e, invece del trattamento previsto, qualcos’altro alterò disastrosamente il suo aspetto. Forse non conoscete ancora Lyn May, ma in Messico è una figura leggendaria. Conosciuta come “la dea dell’amore”, May ha una storia di vita straordinaria, affascinante quanto la sua carriera. Questa icona dell’industria cinematografica messicana è famosa per aver incantato il pubblico e si dice che abbia persino stregato i presidenti. Il suo straordinario viaggio è da non perdere, quindi iniziamo! Il marinaio americano Lyn May nasce come Lilia Guadalupe Mendiola Mayares nel 1952.