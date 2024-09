La tragedia della gelosia Rinelli morto dopo la lite arriva la sentenza Peseranno le consulenze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Si avvia alla conclusione il processo per la morte di Antonio, camionista di Punta Marina, deceduto a 46 anni nel 2019 al termine di una furibondacon Mirco Guerrini, agente di commercio abitante a Ravenna, che oggi di anni ne ha 50. Laavvenne nell’aprile 2019 a San Mauro Mare in strada, sotto l’abitazione di Manuela Castriota, una donna che aveva avuto una relazione nata nel mondo dei locali da ballo cone poi lo aveva lasciato per mettersi insieme a Guerrini, anche lui frequentatore di balere. Ieri pomeriggio davanti al giudice Marco De Leva del Tribunale di Forli c’è stata la decima udienza del processo dedicata alle arringhe degli avvocati di parte civile edifesa di Mirco Guerrini.