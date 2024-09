La storia di Matteo da professore di religione a contadino 2 0 | Noi siamo custodi della terra L’agricoltura è cultura

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 3 settembre 2024)Fiocco, noto come "Matt the Farmer", è un2.0 che ha lasciato l'insegnamento per dedicarsi alla sua azienda agricola, "Stato Brado Farm". Dopo aver insegnatoper 10 anni, Fiocco ha deciso di cambiare vita e di dedicarsi alla coltivazione. L'articolo Ladi, dadi2.0: “Noi” .