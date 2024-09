La scelta di Valerie | “Ero un influencer ma ho mollato tutto per l’Australia | stare sui social è pesante”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 3 settembre 2024) Classe 1991,Casto fa parte di una delle prime generazioni di creator che in Italia sono riusciti a lavorare con le piattaforme. Ha fatto questo lavoro per otto anni, pubblicando vlog e video a tema fitness su Instagram e YouTube. Nel 2024 ha deciso di chiudere questa parte della sua vita per lavorare nelle farm in Australia e viaggiare attraverso il Paese.