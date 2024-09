La moglie di Ezio Clemente | I medici non danno nessuna speranza

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Mio marito sta malissimo. È in coma e inon”. A dirlo è ladi, il 91enne aggredito e rapinato a Firenze, nell’androne del palazzo dove abita in via Maso Finiguerra giovedì sera. Lo ha