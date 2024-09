La macchina dei soldi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 3 settembre 2024) Il calciomercato continua a essere la gallina dalle uova d'oro. Un business che non conosce crisi, o quasi, e che si è ormai lasciato alle spalle lo tsunami della pandemia tornando sui livelli del 2019 e anche oltre. Anche se non ci sono solo luci nel report pubblicato dalla FIFA e che fotografa l'attività dei trasferimenti internazionali registrati (obbligatoriamente) nei database di Zurigo nel corso della sessione estiva 2024. Il dato complessivo è 6,64 miliardi di dollari: a tanto ammonta la quantità di denaro spesa dai club del calcio professionistico in tutto il mondo negli ultimi 90 giorni. Un leggero calo rispetto ai 7,43 miliardi del 2023, dato che si può spiegare con la dieta che la Saudi Pro League araba si è imposta dopo i colpi di testa di un anno fa. Spostare uomini e donne in giro per il mondo per correre dietro a un pallone rimane, dunque, un grande affare.