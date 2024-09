La frase di Edoardo a Monica col microfono aperto che nessuno ha notato | lite ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Ad, nella prima puntata di questa nuova stagione firmata Stefano De Martino, i protagonisti assoluti sonoed. I due concorrenti di fatto giocano la partita perfetta. In un primo momento fanno fuori una caterva di pacchi blu per poi concentrarsi nella gestione dei rossi rimasti in gioco. Vengono rifiutate offerte pesanti che vanno dai 18.000 euro fino ai 60.000 euro. Di fatto all'ultimo giro i due concorrenti si ritrovano con un pacco da 100.000 euro e uno da 20.000 e l'offerta del dottore da 60.000, una vera e propria sfida con i nervi tesi. A questo punto arriva la decisione di: rifiutare l'offerta e andare avanti a viso scoperto verso la sorte. Viene premiata, infatti la coppia si porta a casa ben 100.000 euro in gettoni d'oro. Ma nel corso della partita c'è un episodio sfuggito ai più.