La crisi dell’auto | dal crollo delle elettriche alla decisione choc di Volkswagen

(Di martedì 3 settembre 2024) L’intero comparto automobilistico europeo si conferma ancora una volta in sofferenza, con una produzione in calo del 22% rispetto al 2019, che evidenzia unaprofonda che mina la competitività dell’intero settore. A colpire l’automotive, in particolare la contrazione del mercatoautoin Europa. Unaaggravata dalle recenti mosse di grandi case automobilistiche comeche sta valutando, per la prima volta nella sua storia, la chiusura di stabilimenti in Germania e la sospensione della “garanzia del lavoro” per circa 110mila dipendenti. Un piano di austerità, annunciato dal CEO, Oliver Blume, che mira a un taglio profondo dei costi e che potrebbe causare notevoli sconvolgimenti tra i lavoratori.