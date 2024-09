La crisi della Moncaro | Qui si vendemmia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Sitra le colline del Verdicchio dei Castelli di Jesi alla cooperativa Terre Cortesidi Montecarotto, la maggiore cantina marchigiana e più grande produttore in Italiacelebre doc con una bottiglia su quattro di Verdicchio contrassegnata da proprie etichette. Lasta entrando a regime. "Il primo giorno abbiamo raccolto 100 quintali di uva precoce, ce ne aspettiamo mille al giorno", dice Marcello Pollio, custode e amministratore giudiziario di, nominato il 25 luglio dal tribunale di Ancona. In barba allain cui versa l’azienda – 40 milioni di esposizione finanziaria e due istanze di fallimento presentate da due fornitori non pagati per 1,3 milioni, e delle quali si discuterà giovedì nel tribunale – i grappoli sono maturati in fretta.