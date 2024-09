Koeman | De Vrij non era pronto per l’Olanda! Ci siamo detti questo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Il CT delha parlato in mattinata in conferenza stampa. Tra i temi discussi, anche la mancata convocazione di de. ASSENZA GIUSTIFICATA – Le nazionali si sono messe al lavoro in vista degli impegni in Nations League. Tra queste anchedi. In conferenza stampa, il CT degli Orange, ha anche parlato della mancata convocazione di Stefan de, difensore dell’Inter.il suo intervento: «Stefan non è stato convocato per la sua condizione fisica. Gli ho parlato. È stato assente per quattro o cinque settimane per un infortunio al tendine del ginocchio, quindi non eraper rispondere alla convocazione della squadra olandese».giocherà contro Bosnia e Germania, rispettivamente sabato 7 settembre e martedì 10.