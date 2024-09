Katia e Mirko Pioltello fa il tifo per voi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Campioni di handbike adottati da, la città tifa alle Paralimpiadi perAere eTesta. Il 22 settembre la quarta tappa del terzo Giro Handbike passerà da qui e le star della corsa e di Parigi torneranno a brillare per le strade di casa. "Sono due atleti straordinari con alle spalle grandi successi - sottolinea il Comune -.nel 2020 a Tokyo ha conquistato la medaglia di bronzo e nel 2023 si è aggiudicata il titolo di campionessa assoluta (donne) dell’edizione 2023 del giro.è una stella del paraciclismo italiano: nel 2023 ha conquistato il titolo di campione del mondo". Dall’hinterland alla Ville lumière "siamo al loro fianco e li aspettiamo fra pochi giorni". L’handbike "dimostra che sappiamo accogliere", dice la sindaca Ivonne Cosciotti, che dà sempre il via alla gara. E anche stavolta non mancherà.