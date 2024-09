Jesi auto in sosta vietata porta alla base dello spaccio | in 3 nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024)(Ancona), 3 settembre 2024 - Quell’indi fronte ad un passo carrabile in zona San Giuseppe aveva destato più di un sospettopattuglia di agenti della polizia locale impegnati nelle attività di controllo del quartiere. E l’intuizione si è rivelata corretta, perché - dopo accurate indagini - ha permesso di smascherare un giro di droga con la denuncia di tre persone: due albanesi di circa 30 anni e una donna di nazionalità italiana, già gravata da precedenti, per possesso di oggetti atti ad offendere. Lanza stupefacente - marijuana - è saltata fuori a seguito di una perquisizione sia del veicolo che dell’abitazione che il proprietario del veicolo aveva in uso. Con essa, sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, duemila euro in contanti ed un coltello di circa 20 centimetri.