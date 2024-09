James Spithill esalta i cyclors | Un branco di animali selvaggi Non vedremo NZ per un po’ di tempo…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024)è stato semplicemente eccezionale nella partenza della regata tra Luna Rossa e Team New Zealand, riuscendo a scatenarsi nei pressi della boa di destra che delimita la linea virtuale dello , si è inserito all’interno del Defender e lo ha così costretto dei rifiuti, tanto che Peter Burling ha dovuto virare e lo scafo è caduto dai foil. Spettacolare vittoria dell’equipaggio italiano contro i detentori della America’s Cup, che nel finale ha assistito da vicino a una scarica di fulmini in mare.ha analizzato la regata attraverso i canali ufficiali della America’s Cup: “Grande merito ai: in partenza ho chiesto di dare tutto quello che avevano, riuscire a farlo è un grande segno di forza. I ragazzi sono stati bravi a superarsi e questo è sempre l’obiettivo principale.