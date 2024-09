Italia Okoli | In tanti mi volevano ma ho SEMPRE sognato la Premier Sulla CONVOCAZIONE dico QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 3 settembre 2024) Le parole di difensore, difensore centrale dell’, in conferenza stampa. Tutti i dettagli in merito Calebha parlato in conferenza dal ritiro dell’LEAGUE – «Sono state emozioni grandissime, il debutto è stato molto importante per me. Pochi giorni prima ho saputo dellain Nazionale e sono molto contento di. Sono convinto che