Italia la scelta A SORPRESA contro la Francia | ecco chi potrebbe GIOCARE a centrocampo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 3 settembre 2024) Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’prendere questa importante decisione aL’è pronta per la prima sfida di Nations Leaguela, un esordio importante per la Nazionale di Luciano Spalletti reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale dei campionati europei. Secondo Sky Sport, Fagioli dovrebbe scendere in campo da titolare assieme a Tonali e Frattesi.