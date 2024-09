Iseo | malore mentre nuota muore un bagnante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Un uomo di 62 anni questa sera, martedì 3 settembre, poco prima delle 19.30 è morto a causa di unimprovvisofaceva il bagno alla spiaggetta di via dei Mille a. Secondo le prime informazioni l’uomo, residente a Provaglio d’, era un ospite fisso del lido. Stavando quando si è sentito male. Un ciclista di passaggio lo ha visto immobile in acqua e così lo ha portato a riva e ha provato a rianimarlo. Prima ha avvisato il numero unico per le emergenze 112, che ha inviato sul posto sia i soccorritori del 118, sia i carabinieri della stazione die della compagnia di Chiari, sia i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia. Per il, di nazionalità bosniaca, purtroppo non è stato possibile fare nulla.