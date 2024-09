Intossicata dalle esalazioni del barbecue | bimba di sei mesi in ospedale

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Unadi seidi Montaguto, in provincia di Avellino, è ricoverata all'pediatrico Santobono di Napoli per intossicazione da monossido di carbonio. La piccola sarebbe rimasta vittima delleprovocate da unutilizzato per una grigliata. È la figlia di una coppia