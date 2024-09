Inside Out 2 da record | è il primo film d’animazione per incasso nella storia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) – Ha segnatosuda quando, a giugno, è arrivato in sala. Ora 'Out 2' entra però ufficialmente: mai und'animazione prima di questo sequel aveva incassato tanto al botteghino. Con un risultato al box office di 1.667.145.541 di dollari, guadagnati in tutto il mondo, il lungometraggio Pixar