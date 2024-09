Infortunio muscolare per Djimsiti | nuova tegola per l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Bergamo, 3 settembre 2024 – La malasorte continua a bersagliare la difesa del, falcidiata da inizio stagione da continui problemi muscolari che hanno frenato Ben Godfrey a luglio, il capitano Rafael Toloi da inizio agosto e il gladiatore Sead Kolasinac dalla partita contro il Real Madrid del 14 agosto. E adesso tocca al veterano Berat, che ha riportato un, di entità ancora da valutare, lunedì pomeriggio in allenamento nel ritiro con la nazionale albanese. Al momento il 31enne difensore di Zurigo - che ha scelto la cittadinanza albanese a 20 anni dopo aver giocato precedentemente nelle rappresentative giovanili della Svizzera - si trova ancora in ritiro con la nazionale che giocherà in Nations League sabato 7 settembre a Praga contro l'Ucraina e poi martedì 10 a Tirana contro la Georgia.