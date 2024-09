Industria Italiana Autobus Schlein | Il Pd è al fianco dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY“Proprio a Bologna il 2 di agosto, come un insulto, sono arrivati 77 provvedimenti di trasferimento in Campania, a 600 chilometri di distanza” ad altrettantidello stabilimento di Bologna di“e questo