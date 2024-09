Industria Italiana Autobus gruppo cinese pronto a entrare per rilanciare la produzione

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYArriva l’ipotesi di un socioper. Ipotesi che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, è ormai certo con si concretizzerà per sostenere ilSeril. La conferma