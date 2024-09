Incidente sulla Tiburtina | Smart si ribalta e prende fuoco

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) UnaForTwo si èta e ha preso. Questo quanto avvenuto intorno alle 3,30 di oggi, 3 settembre, in via, direzione Tivoli, ad altezza di via Affile. Un uomo e una donna sono stati trasportati in ospedale: dalle prime informazioni raccolte non verserebbero in gravi