Incendio alla copertura di un edificio due operai portati in ospedale

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di martedì 3 settembre 2024) I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio e quelli del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenuti oggi 3 settembre poco dopo le 11 a Cirimido in via Europa per un principio diin. Le squadre hanno prontamente spento le fiamme sul tetto impedendo che si