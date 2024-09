In Principio 2024 – Offerte musicali l’ottava edizione della rassegna di musica sacra OPV

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di martedì 3 settembre 2024) Dal 12 al 30 settembresi terràdi In, ladell’Orchestra di Padova e del Veneto dedicata alla, promossa in collaborazione con l’Ufficio per la LiturgiaDiocesi di Padova e le parrocchie del Centro storico, con il Patrocinio del Comune