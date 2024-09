In Brasile scatta il bando definitivo di X

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 3 settembre 2024) Il tribunale conferma a maggioranza la sospensione della piattaforma. Ma Starlink annuncia che non applicherà la decisione. In Danimarca offensiva contro le chat criptate, compresa Whatsapp. Invece Giorgia Meloni vedrà Elon Musk per parlare di investimenti.