Il valzer di poltrone nel mondo della moda

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 3 settembre 2024) I primi giorni di settembre hanno visto la ripresa deldi nomine che ha caratterizzato ilnegli ultimi anni. A partire dall’addio di Andrea Incontri a Benetton, formalizzato in una nota diffusa dall’azienda veneta dove si legge come la scelta «raggiunta di comune accordo tra il professionista e l’azienda» sia parte di un più ampio riassetto organizzativo che fa eco alla nomina del nuovo amministratore delegato Claudio Sforza, avvenuta lo scorso maggio. È stato invece annunciato oggi, l’arrivo di Benedetta Petruzzo come managing director per Dior, dopo esperienze da Miu Miu e come vicepresidente esecutiva per il Nord America presso Kering Eyewear.