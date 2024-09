Il tempo dello Zibibbo secco

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 3 settembre 2024) A un certo punto della storia enologica, i vini dolci sono entrati in crisi e non sembrano destinati a uscirne tanto presto. Non ci sono molti altri modi di dirlo, è un processo inarrestabile che investe alstesso lo zucchero, l’alcol e il concetto di peso/leggerezza. Per quanto riguarda lo zucchero, da circa un secolo i palati europei hanno iniziato a cercare vini sempre più secchi.