Il Roccasecca annuncia un colpo in attacco ex Termoli

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Da Silva e Costa Wadir Joelson è un nuovo calciatore biancoazzurro. L'ASDsi assicura la firma del forte attaccante angolano Wadir per la prossima stagione di Eccellenza. Dopo le esperienze in Puglia con il Real Siti, in Molise con ile nel Lazio con il Citta di Formia ed una