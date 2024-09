Il più fedele tributo a Lucio Battisti d' Italia è quello di Leandro Ghetti

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di martedì 3 settembre 2024)nasce a Prato nel 1976. Cantautore e interprete, è impegnato in diversi progetti musicali, tra cui colonne sonore e inediti. Degni di nota, nella sua carriera solista, un primo premio conferito da Mogol nel 2009 per il brano inedito “Quando sei”, consistente in una borsa di studio