Il business da oltre 100mila euro coi biglietti falsi al GP a Monza | bagarini sequestri e denunce

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Non solo motori, durante la tre giorni del Gran Premio di Formula1 aanche lotta alla contraffazione, al bagarinaggio, all’evasione e al lavoro nero. In autodromo e in città in occasione dell’evento sono stati impegnati 280 militari delle fiamme gialle. Sono stati effettuati controlli con