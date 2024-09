I conservatori di Meloni contro Orban | cavallo di troia di Putin nell' Ue

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 3 settembre 2024) Il partito deie riformisti europei sembra voler scaricare Viktor, il leader che un tempo era visto come un possibile alleato o addirittura come un possibile membro dopo l'addio del premier ungherese al Partito popolare europeo. In un articolo sul sito della formazione politica