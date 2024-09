I 90 anni di Cino Ricci | La vela è la decima arte un inno alla libertà E convinsi anche Agnelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) La leggenda di famiglia narra che il bambino venne dal mare perché il suo destino sarebbe stato sulle onde e nel vento. È andata così infatti per, lo skipper delle notti magiche di Azzurra 1983, la prima barca italiana a pcipareCoppa America a Newport che vinse diversi round, ma si fermò al girone finale della Louis Vuitton Club. Però aprì la via degli italiani verso la Coppa. E oggi tocca a Luna Rossa., che domani gira la boa dei “primi” 90, seduto in poltrona nella sua casa immersa nel verde accenna un sorriso sul volto scolpito dalle pieghe del lupo di mare. Uno nato leader. Come nasce la leggenda di famiglia? "Mia madre era incinta quando sulla spiaggia si arenò un pesce luna che pesava tonnellate. C’era tutto il paese,lei corse a vedere quello spettacolo incredibile.