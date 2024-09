Harvest | recensione del film di Athina Rachel Tsangari

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 3 settembre 2024)deldiIl cambiamento è essenziale tanto quanto preservare le proprie radici. Se il progresso è necessario per l’evoluzione di una società, deve però essere consapevole e funzionale, altrimenti si rischia di perdere tutto. Questo concetto è stato ben compreso da Jim Crace, autore di, il romanzo da cuiha tratto l’omonimo, presentato in Concorso alla 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Scritto dalla stessa regista insieme a Joslyn Barnes, la pellicola segna il ritorno al Lido di Caleb Landry Jones, già protagonista l’anno precedente nell’opera di Luc Besson, Dogman, candidato al Leone d’Oro. Questa volta, però, Jones non è solo: al suo fianco troviamo un altro volto noto, Harry Melling.