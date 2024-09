Harvest a Venezia 81 la storia dell' eterno scontro tra antico e moderno

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 3 settembre 2024) Walter (Caleb Landry Jones) dorme beato in un campo di grano, vaga nei boschi, si nutre di muschi. Sembra a suo agio in un questo contesto lontano da tutto e da tutti, in comunione con la natura e la sua terra. Tornando al suo villaggio scopre che qualcuno ha messo a ferro e fuoco la casa del suo