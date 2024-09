Guasto alla linea dell’alta velocità disagi a Roma | treno per Bari si prospetta un ritardo di due ore Dalla tarda mattinata

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 3 settembre 2024) Di seguito la comunicazione di trenitalia: La circolazione è fortemente rallentata per unelettrica traTermini ePrenestina. In attesa dell’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Altapossono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. IlFR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02) viaggia con un maggior tempo di percorrenza superiore a 190 minuti dopo il cambio del materiale rotabile. Treni Altaoggetto di provvedimento: IlFR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:40) – Torino Porta Nuova (18:00) oggi non ferma aTermini. I passeggeri: • diretti aTermini possono proseguire daTiburtina a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.