Guardare lo smartphone prima di andare a dormire è una pessima idea lo studio sui ragazzi | come peggiora il sonno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 3 settembre 2024) Iche usano il cellulare o altri dispositivi elettronicididormono di meno, ma solo se sono già nel letto. È il risultato di una ricerca pubblicata sulla rivista specialistica Jama Pediatrics da un pool neozelandese guidato da Bradley Brosnan, Jillian Haszard e Kim Meredith-Jones. La visione di uno schermo digitale nelle ore precedenti non avrebbe nessun impatto sulla qualità del riposo. Convinzioni smentite Che ci sia una correlazione tra ildifficoltoso e l’utilizzo diè cosa ormai arcinota. Gli esperti della University of Otago di Dunedin hanno fatto un passo in più, smentendo la convinzione che questo effetto negativo sia presente in ogni momento. Un’analisi accurata ha effettivamente dimostrato che rimane valido solo se i device sono utilizzati sotto le coperte.