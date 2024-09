Google rilascia le patch di sicurezza di settembre con dei fix qua e là

Leggi tutta la notizia su tuttoandroid

(Di martedì 3 settembre 2024)ha dato il via al rilascio delle nuovedidel nuovo mese per i suoi smartphone Pixel, in questo caso aggiornate appunto al mese di2024 rispettando le tempistiche solite a cui ormai ci ha abituato da anni. L'articololedidicon dei fix qua e là proviene da TuttoAndroid.