Gli outfit bordeaux rossi più belli delle sfilate A I 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 3 settembre 2024) Dalle sfumature corallo a quelle di ruggine e mattone, fino al porpora o al borgogna: leA/Iapprovano il colore rosso. Si parte con un total red di Jacquemus: un abito fiammante, a metà tra cappotto e vestito, femminile ed elegante. Da LaQuan Smith lo chemisiersi combinare con stivali alti in vernice ton sur ton e borsa in formato XXL. Tra gliproposti da Saint Laurent, i naked dress si combinano con sandali alti open toe mentre da Gucci la giacca sartoriale in vernice rosso Ancora, indossata come se fosse un abito corto, ha conquistato la passerella. GUARDA LE FOTO Look che funzionano: i miglioriautunno inverno/25 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA GlipiùA/IAmica.