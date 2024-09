Giulia De Lellis attrice le tre opere per cui ha recitato negli anni | Studio molto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 3 settembre 2024)Dein questi giorni ha calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ma non l’ha fatto con un #invitedby come qualsiasi altra influencer, ma in qualità di. Da un po’ dia questa parte, infatti, recita pure. A Venezia si è presentata in qualità diprotagonista del corto dal titolo 101% insieme a Andrea Arru e Daniele Davì. “Sono super felice perché quest’anno sarò per la prima volta al Festival di Venezia come” – ha dichiarato su Instagram – “Una produzione di Rai Cinema. Un progetto che vi piacerà, a me è piaciuto tantissimo! Sono orgogliosa ed emozionata!“. Il cortometraggio, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, è risultato essere il vincitore della sesta edizione del contest Tra Cuore E Mente: L’Educazione Sentimentale Ai Tempi Dei Social Network.