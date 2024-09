Giovani in partenza per Sint Niklaas Si cercano altri gemellati 8-35 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Quattrocittadini del Comune di Lucca si preparano a una straordinaria esperienza di gemellaggio nella città di, in Belgio. Prima della, insieme admembri dell’associazione Twinning Lucca sono stati ricevuti a Palazzo Orsetti dal consigliere con delega ai gemellaggi Stefano Pierini. Dal 1962, Lucca esono legate da un forte vincolo di amicizia e cooperazione, e questiavranno l’opportunità di vivere in prima persona la magia del Festival della Pace, noto anche come la Festa delle Mongolfiere. La piazza più grande del Belgio si anima con numerosi palchi per la musica, maratone, sfilate di bande musicali, mercati di cucina etnica e spettacolari fuochi d’artificio serali. I ragazzi rappresenteranno la città di Lucca a questa celebrazione di pace e unità.