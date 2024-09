Genova ascensore riservato al personale di un hotel cade per tre piani la procura apre un' indagine

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 3 settembre 2024) L'aldi un albergo situato nella zona della stazione ferroviaria di Principe, aa è caduto per tre, ferendo due persone. È successi all'Savoia, in via Arsenale di Terra. Come Laha aperto un fascicolo, sequestrando l'impianto. A bordo dell'asc