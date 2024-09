Galleria Montedoro dopo i cedimenti resta chiusa per verifiche

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di martedì 3 settembre 2024) MUGGIA - Ladi, lungo la ss15,al traffico e anche al transito pedonale,, con caduta di calcinacci all'interno dell'arteria, accaduti l'altro ieri. I percorsi alternativi sono la grande viabilità , via di Noghere/Zaule o via Flavia di Stramare, in