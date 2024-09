Galimberti | L’etica non riesce più a stare al passo della tecnica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Reggio Emilia, 3 settembre 2024 – Laoggi è più fortenatura e del, non si può fermare. Non è più un mezzo per realizzare nobili obiettivi dell’uomo, ma essa è il Mondo a cui anche l’uomo, divenuto mero mezzo, deve piegarsi. Uno scenario da brividi quello che il notissimo filosofo Umbertoha dipinto, lunedì sera, al Festival nazionale dell’Unità, tenendo una delle sue ormai celebri lezioni intitolata, per l’appunto, “L’Uomo nell’età”. Tutti pieni i posti a sedere per l’evento (a pagamento, 35 euro) nell’Arena dell’Iren Green Park, dal cui palcoè intervenuto di fronte a una platea attenta e con numerosa presenza giovanile.